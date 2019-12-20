السعودية اليوم / أدبي الطائف يحتفي بيوم اللغة العربية



الطائف 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

احتفى النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمس باليوم العالمي للغة العربية 2019 بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة الطائف والجمعية

وتخلل الاحتفائية العديد من الفعاليات المتعددة منها قصيدة للشاعر زاهر عسيري ومحاضرة للدكتور جهاد العمري وإدارة الدكتورة مستورة العرابي ، كما أقامت "جسفت" معرضا تشكيليا فنيا، ثم قدم وكيل الكلية الدكتور مازن الحارثي عرضا مرئيا عن اللغة العربية .

وشهدت الاحتفائية حضورا غير مسبوق من قبل طلاب وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الطائف وطلاب الكلية التقنية بالطائف، وجملة من المشاركات الأدبية والثقافية من قبل مثقفي الطائف ومثقفاتها .

وفي نهاية الاحتفائية شارك رئيس النادي عطا الله الجعيد الدكتور مازن الحارثي في تكريم المشاركين والمشاركات في الاحتفائية، كما اُفتتح المعرض التشكيلي الذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت) بحضور مدير الجمعية الفنان التشكيلي عبد الله الشعلان.

// انتهى //

21:13ت م

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الطائف 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساحتفى النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمس باليوم العالمي للغة العربية 2019 بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة الطائف والجمعية السعودية للفنون التشكيلية ” جسفت ” تحت عنوان ” اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.وتخلل الاحتفائية العديد من الفعاليات المتعددة منها قصيدة للشاعر زاهر عسيري ومحاضرة للدكتور جهاد العمري وإدارة الدكتورة مستورة العرابي ، كما أقامت "جسفت" معرضا تشكيليا فنيا، ثم قدم وكيل الكلية الدكتور مازن الحارثي عرضا مرئيا عن اللغة العربية .وشهدت الاحتفائية حضورا غير مسبوق من قبل طلاب وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الطائف وطلاب الكلية التقنية بالطائف، وجملة من المشاركات الأدبية والثقافية من قبل مثقفي الطائف ومثقفاتها .وفي نهاية الاحتفائية شارك رئيس النادي عطا الله الجعيد الدكتور مازن الحارثي في تكريم المشاركين والمشاركات في الاحتفائية، كما اُفتتح المعرض التشكيلي الذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت) بحضور مدير الجمعية الفنان التشكيلي عبد الله الشعلان.// انتهى //21:13ت م0246

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