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شكرا لقرائتكم نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة لجمهور مهرجان الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة لجمهور مهرجان الملك عبدالعزيز
في نسخته الرابعة بالرياض
متابعات الخليج 365 - واس
يُقدم نادي الإبل 5 جوائز قيمة ضمن جائزة “نجم المدرج”، ابتداء من الغد للجمهور الذي سيحضر في مدرجات ميدان العرض بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة تميزهم الذي كان واضحًا منذ أول أيام المهرجان.
وسجل المهرجان خلال الخمسة أيام الماضية حضورًا لافتًا للجماهير العاشقة للإبل، من مختلف مناطق المملكة، ومن الدول الخليجية: الكويت، والإمارات، والبحرين، وعمان، من أجل تشجيع ملاك الإبل، والاستمتاع بالأجواء الحماسية في عرض مزايين الإبل، التي بدأت أسبوعها الأول بعرض فئة “الفحل وإنتاجه” من جميع الألوان.
ويقوم نادي الإبل باختيار الفائزين يوميًّا بحائزة “نجم المدرج” عبر صيد كاميرات البث التلفزيوني الناقلة للمهرجان، ويتم تكريم الفائزين أمام الحضور في المكان المخصص لتسليم الجوائز بميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة.
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