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فيديو.. باحثة تطالب ببرامج حقيقية لتأهيل فتيات دور الرعاية
أكدت أن حقوق المرأة شهدت نقلة نوعية بالمملكة
متابعات الخليج 365 - أحمد علام
رحبت الباحثة الاجتماعية، هنادي داود، ببيان هيئة حقوق الإنسان الخاص بفتيات دور الضيافة والذي طالبت خلاله بعدم بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن.
وأكدت هنادي داود أن حقوق المرأة في المملكة، شهدت نقلة نوعية في الفترة الأخيرة على كافة المستويات.
وأوضحت هنادي داود، في حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المرأة السعودية لها دور فعال في بناء المجتمع وعملية البناء والتنمية المستدامة.
وطالبت هنادي داود، بضرورة وضع برامج حقيقية لإعادة تأهيل الكوادر الموجودة داخل دور الرعاية الاجتماعية.
بيان الهيئة
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية، انتقدت بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن، وعدم تطبيق برامج للرعاية اللاحقة منذ الدخول إلى السجن لتسهيل اندماج الحالات مع المجتمع.
وشدّدت الهيئة على أهمية إجراء بحوث ودراسات مجتمعية وميدانية لإيجاد حلول جذرية تمثل هذه الحالات، وإيجاد لائحة داخلية تنظم عمل الدور وإعطاء الفتيات المزيد من الفرص في استكمال تعليمهن ومزاولة أعمالهن وتوفير برامج التأهيل والتدريب.
وأكدت على ضرورة إيجاد مبانٍ مناسبه لإيواء الفتيات بما يتناسب مع أوضاعهن الأمنية والنفسية والاجتماعية، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وتوفير برامج علاجية متخصصة لحالات الإدمان مع النزيلة منذ دخولها السجن وبعد انتهاء مدة محكوميتها.
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