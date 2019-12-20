الأمم المتحدة: الأسلحة المستخدمة في هجمات أرامكو مصدرها إيران

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن قطع الصواريخ التي تم ضبطها في طريقها إلى اليمن تتشابه كثيرًا مع القطع الصاروخية الإيرانية.

وقالت في بيان صحفي، إن بعض الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو قد يكون مصدرها إيران.

وتابعت المسؤولة الأممية أن اعتداء أرامكو أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

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يذكر أن تقريرًا أمريكيًا، كشف اليوم الخميس، عن أدلة جديدة تظهر احتمال تورط إيران في الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الولايات المتحدة إن أدلة جديدة وتحليلًا لحطام الأسلحة المستخدمة في الهجوم يشيران إلى أنه جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراءه.

وفي تقرير مبدئي عن التحقيق، اطلعت عليه رويترز، قبل عرضه الخميس على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجرت واشنطن تقييمًا يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعًا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها.

وقال التقرير: “عند إضافة هذا لأقصى نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة المسيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق”، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم أي.آر.إن-05.

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