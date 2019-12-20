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2019-12-20 #عاجل .. قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول لعدد من الرتب شددت على أهمية إحضار المستندات المطلوبة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي لرتبة (جندي – جندي أول) بالقوات الأمن الخاصة. Advertisements ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية: نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

عدد ( 6 ) صور ملونة حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.

نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت. تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية: حلاقة شعر الرأس رقم (3)

الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.

الحضور كما هو موضح في نتيجة القبول المحددة لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض

يمنع منع باتًا الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير.

كما تنوه لجنة القبول أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه. رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تابعنا على شارك الخبر







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