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إصابة شخص بتصادم شاحنتين على طريق الطائف – الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن وقوع حادث اصطدام بين شاحنتين على طريق ”الطائف – الرياض” قبل جسر عشيرة باتجاه الطائف.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص.
وأضاف مركز 911 أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
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