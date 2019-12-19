إصابة شخص بتصادم شاحنتين على طريق الطائف – الرياض

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن وقوع حادث اصطدام بين شاحنتين على طريق ”الطائف – الرياض” قبل جسر عشيرة باتجاه الطائف.

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وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص.

وأضاف مركز 911 أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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