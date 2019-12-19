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انزلاق دراجة نارية بطريق منتزه الأمير سلطان وإصابة قائدها
تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج
متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - الواديين
باشر الهلال الأحمر والمرور بمركز الشعف بالواديين مساء اليوم الخميس، حادث انقلاب دراجة نارية وإصابة قائدها من الجنسية الإفريقية على الطريق المؤدي إلى منتزه الأمير سلطان الرابط بين الواديين وأبها.
وتعرض قائد الدراجة للإصابة نتيجة انزلاق الدراجة وانقلابها وعلى إثر هذا الحادث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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