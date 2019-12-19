العرفج: قمة كوالالمبور وُلدت ميتة.. والهلال بطل إفريقيا وآسيا

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق عالم المعرفة أحمد العرفج في لقائه الأسبوعي خلال برنامج “يا هلا بالعرفج”، إلى العديد من القضايا والمواضيع التي تهم المشاهد السعودي والعربي بصفة عامة.

وعلق العرفج خلال الحلقة، على قمة كوالالمبور المشبوهة، وقال إنها ولدت ميتة، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي “عبث”، كما وصفها بقمة الضرار.

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وتفاعل العرفج مع قضية الدخان المغشوش التي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من المواطنين محذرًا من التدخين بصفة عامة، كما تطرق خلال الحلقة إلى كتاب “صفعة على قفا مدخن” ليحذر من آفة التدخين، ويرفض الاحتيال على المستهلك السعودي، ويؤكد: “الحل الوحيد هو الإقلاع”.

وعلق العرفج على أداء الهلال في كأس العالم للأندية حيث قال: “الهلال كان بطل آسيا، واليوم صار بطل إفريقيا وآسيا، وأنا سعيد به..”.

وتابع “أنا حزين على مستوى الكرة في جدة والمنطقة الغربية، وحزين على جماهير النصر والاتحاد والأهلي”.

وأضاف العرفج: ” اللاعب الأجنبي إذا لم يشارك في كل مباراة (95 دقيقة).. وش استفدت منه؟”.

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