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فيديو.. وزير الحج: المملكة تنفق بسخاء لخدمة ضيوف الرحمن
أكد أنه لا توجد عوائق أمام قدوم أي مسلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن إن التحول الرقمي سهّل قدوم الحاج والمعتمر للحرمين الشريفين.
وأكد بنتن في لقاء على قناة الإخبارية في الوقت ذاته أنه لا توجد أية عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين.
وأوضح إن قرار القدوم للحج أو العمرة هو قرار “شخصي” وعملية سهلة يمكن أن ينفذها أي شخص من جواله، مبينًا أن الوزارة منظومة ضمن 35 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجاج، وعلى أن يحصل الحاج على الخدمة الراقية.
وأضاف أن المملكة تنفق بسخاء على مشاريع ضخمة بمقاييس عالمية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن توسعة المسجد الحرام تستوعب مليوني مصلٍّ، وأكثر من 120 ألف طائف في الساعة.
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