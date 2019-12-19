القصبي: نجاح التصويت الإلكتروني “عن بُعد” في عرعر

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - أحمد علام

أعلن وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد عبدالله القصبي، عن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني “عن بُعد” في انتخابات منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر.

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وكتب القصبي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: بفضل الله، ثم جهود زملائي نجاح تجربة التصويت الإلكتروني “عن بُعد” في انتخابات منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وزيادة عدد الناخبين بنسبة 396٪ عن آخر انتخابات، موسعًا المشاركة وموفرًا الوقت والجهد لمنتسبي الغرف.

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