السعودية | البنتاغون: لا يوجد تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين

شكرا لقرائتكم البنتاغون: لا يوجد تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة وذلك عقب إطلاق نار نفذه متدرب سعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا هذا الشهر.

وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحفية "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك".

وتتيح النتيجة للهيئات العسكرية الأميركية رفع الحظر عن التدريبات العملية الذي منع الطيارين العسكريين السعوديين من التحليق، وعودتهم للدراسة بشكل طبيعي.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي قد قال إن محققين أميركيين يرون أن محمد سعيد الشمراني (21 عاما) تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة بحرية أمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا يوم السادس من ديسمبر كانون الأول قبل أن يقتله أحد ضباط الشرطة.