شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لتساقط الشعر.. نبتة بسيطة تنهي معاناتك للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد المنتجات الكيميائية من الأمور التي تزيد حالة الشعر سوء حتى وإن بدت جيدة في أول الأمر، والعودة إلى المنتجات الطبيعية تضمن لك الصحة والسلامة على المدى الطويل.

* الريحان:

يعتبر الريحان من النباتات التي لها قدرة كبيرة في القضاء على تساقط الشعر.

ضعي ثلاث حفنات من الريحان في لتر من الماء على النار واتركيه نصف ساعة . ارفعي الوعاء من النار واتركيه يبرد... صفى الماء من الشوائب ثم استعمليه بعد غسل شعرك بالشامبو.

قد يهمك ايضاً:

إطلالة مثيرة لا تقاوم لملكة جمال العراق ” آية آل زيدان “ (شاهد)

دولة خليجية توفر أغلى دواء في العالم ”مجانا”.. تصل تكلفة الجرعة الواحدة منه إلى حوالي 2.2 مليون دولار..! (التفاصيل)

صحيفة عكاظ السعودية تعلن عن مصنع خمور في المملكة.. شاهد إلى أين وصلت الأمور في بلاد الحرمين؟ (فيديو)

وداعًا لتساقط الشعر.. نبتة بسيطة تنهي معاناتك للأبد

شرطية كويتية تمارس “المثلية الجنسية” مع سجينة بالسجن المركزي بآلة حادة.. شاهد ماذا حدث قبل محاولتها الانتحار!

الملك سلمان يهدد مهاتير محمد بعقاب شديد يوصله إلى المشنقة ”إذا لم تلغ القمة الإسلامية هذا ما سنفلعه بك”..وهكذا جاءه الرد

أشهر فلكية عربية تفجر تنبؤات مرعبة للعام الجديد 2020.. انقلابات واحتجاجات وانهيار حكومات وأنظمة في الخليج ودول عربية

اتفاق سعودي قطري على 3 نقاط للمصالحة بينهما وصحيفة كويتية تكشف تفاصيله



مراهقة يمنية حسناء تثير ضجة واسعة عبر التواصل الاجتماعي من خارج اليمن.. ووالدها يدوّن ويروج..! (تفاصيل مع الصورة)

والدة شمس الكويتية تصفعها ”ملطام حامي” على خدها حتى احمرت وجنتيها.. والسبب صادم!

Advertisements

شاهد.. جندي تابع للإمارات يمزق القران في أحد مساجد عدن ..وبعد القبض عليه كانت مفاجأة صادمة ”صورة”

اليمن : جماعة الحوثي تعرض الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل هذا الشرط الوحيد..!



حليمة بولند تستعرض ثراءها الفاحش من جديد.. لن تصدق كم يبلغ ثمن ساعتها..!!(فيديو) يصدم الجميع

ورد الآن .. قوات الشرعية تقصف قاعدة إماراتية ومقتل ضباط إماراتيين وأنباء عن مصرع الرجل الأول للإمارات

مفاجأة مزلزلة.. لن تصدق ماذا قال مستشار الأمير المعزول محمد بن نايف عن بن سلمان بسبب القمة الإسلامية بين أردوغان ومهاتير محمد

ظهور مثير لمذيعة الجزيرة علا الفارس خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.. شاهد ماذا صنعت؟

بكل جرأة.. داعية إسلامي كبير يتحدث عن العلاقة الحميمية بين والده ووالدته ويكشف: أمي كانت تتذوق بول أبي (فيديو صــادم)



صبي في الثامنة يتزوج امرأة « ستينية متزوجة» في جنوب إفريقيا.. وعند ليلة الدخلة كانت الصدمة!

صادم.. فتاة مراهقة تلقي بشاب ارضاً في شارع عام وتخلع ملابسة وتغتصبة أمام المارة ! (شاهد)



شاهد.. والد المتهم بقتل اللواء ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يخرج عن صمته لأول مر ويشعل السعودية بهذا التصريح الصـادم!..ماذا قال؟؟!

من جديد .. مجتهد يفتح الملف ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن مقتل اللواء “الفغم” .. من هو الذي قُتل بجانبة وهذا كان هو المستهدف الفعلي للعملية (لن تصدق)

* الزعتر:

الزعتر مفيد جدا لتغذية فروة الرأس وتثبيت وتقوية الشعر ومنعه من التساقط . ضعي الزعتر الطازج في وعاء على النار مع لتر من الماء واتركيه حتى الغليان. بعد الغليان ارفعي الوعاء من النار وأضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح.

اغسلي شعرك بهذا الماء بعد استعمال الشامبو.

* الروزمارى:

هذا النبات يحفز نمو الشعر.

ضعى عشرون جرام من روزمارى في لتر من خل التفاح واتركيه خمسة عشر يوم. صفيه جيدا وضعيه في زجاجة، ثم استخدمي هذا الخليط "لوشن" قبل الحمام ودلكي به فروة رأسك جيدا لمدة عشر دقائق.