باحث سعودي: الله أكبر يصدح 5 مرات في قلب تل أبيب

قال عبد الحميد الغبين الإعلامي والباحث السعودي ورئيس مركز السياسي للدراسات في لندن ان الله أكبر يصدح 5 مرات في اليوم في قلب مدينة تل ابيب وتقوم الحكومة الاسرائيلية برعاية المساجد.

واعتبر الغبين ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها التنوع والتسامح الديني حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيين و الدروز والملحدين وغيرهم بحرية كاملة وتقبل بعضهم البعض. بل أيضا تجدهم في الجيش.

الغبين مَعروفٌ بتأييده الشديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يظهر عادةً في مُقابلاته التلفزيونيّة وهو يضع صور الأخير، ومنشورات رؤيته، إضافةً إلى علم بلاده الأخضر، وهو أيضاً ضيفٌ مُرحّبٌ به على شاشات الإعلام العبري، حيث يحرص على ما يُسمّيه تقريب وجهات النّظر بين السعوديين والإسرائيليين، ودائماً ما يتساءل عن أسباب عدم إعلان السلام العلني بين بلاده وبين إسرائيل، فيما تحظى جميع مُقابلاته بإعادة تغريد وحفاوة من قبل الحساب التّابع لوزارة الخارجيّة “إسرائيل بالعربيّة”، وهي العلاقة التي يصفها الغبين معهم بعلاقة شراكة وبناء.

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يُذكر أن الغبين أيضاً، كان قد تضامن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ودعا له بالخلاص والحفظ والسّتر على خلفيّة قضايا فساد، لما قدّم بحسب توصيف الغبين لدولة إسرائيل.

وكان المراسل التلفزيوني شمعون آران، أوّل من نقل خبر سحب الجنسيّة من الكاتب السعودي المذكور، ووصفه بدعاة السلام بين السعوديّة وإسرائيل، فيما لم يصدر عن السلطات السعوديّة تعليق رسمي حول سحب جنسيّته.