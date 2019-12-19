فتح تحقيق في واقعة دوري أم أحمد - دوري سعودي

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أنه تم فتح تحقيق داخلي في واقعة “دوري أم أحمد” مع المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري ومنع ظهوره إعلاميا مؤقتا.

ردود فعل الجماهير تبين مستوى الوعي الرياضي خاصة وأن الفريق يخوض مباراة عالمية مش في بطولة “أم أحمد..” وهو الوصف الذي أوضحه المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري.

وفي تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال الفراج : “اتفهم حساسية بعض الجمهور من مشاركة فريق سعودي في كاس العالم للأندية.

وأضاف : أتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة للتحريض ضد البرنامج.

Advertisements

وأواضح الفراج : أن الدوري السعودي ومسماه الرفيع أصبح الأن يشكل أكبر منصة لتصفية حسابات تعصبية شخصية”.

وفي زلة لسان من الممكن أن تكون عفويه أوقعت المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري في مأزق شديد أمام عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري السعودي.

خلال مشاركته في برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC، وعقب نهاية لقاء الهلال مع فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر قال المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري بعد خسارة الهلال عبارة “دوري أم أحمد”.

وتسبب العبارة في غضب شديد لدى الجماهير السعودية ونت عنها ردود فعل قوية والذي طالب فيه مغردون المسؤولين، بمحاسبة المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري على تصريحاته، التي لا تليق على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.و