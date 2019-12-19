هل تسجل الأحكام بحق الحدث في صحيفة الحالة الجنائية؟.. “النيابة” توضح

قالت النيابة العامة إن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظاماً.

وأوضحت ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة والقوانين، أن الأحكام الصادرة في حق الحدث تسجل في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة، وذلك بحسب المادة 19 من نظام الأحداث. يُذكر أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يكون وفقاً للأنظمة، التي تعتبر نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثاً.