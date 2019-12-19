مهرجان “مدل بيست” يوفر لزواره موقعًا إلكترونيًّا للاطلاع على آخر التحديثات

أطلق مهرجان “مدل بيست” موقعه الإلكتروني: MDLBeast.com، والذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، وذلك عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات التي دُشنت اليوم الخميس 19 ديسمبر، وتستمرّ حتى يوم السبت 21 ديسمبر 2019م.

ويتميز موقع مهرجان “مدل بيست” الإلكتروني بسهولة الاستخدام؛ حيث تبرز في واجهة الموقع الأولى 7 قوائم، كلها تحمل معلومات لزوار المهرجان، تشمل برامج الفعاليات اليومية في المسارح الخمسة المتواجدة فيه، إضافة إلى أنه بإمكان الزوار من خارج المملكة الاطلاع على طريقة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المعلومات التي يقدمها الموقع، وأيضًا الروابط التي يوفرها للمستخدمين، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة وزيارة المهرجان والاستمتاع به.