بالصور: ضبط مصنع للخمور في عسير

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع للخمور بأحد الأودية.

واحتوى المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.