الربيعة: توظيف 500 طبيب أسنان.. و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية. وقال الربيعة خلال لقاء مع قناة الإخبارية اليوم (الخميس): «نعمل بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوقاية في المناهج، وتم فحص 1.36 مليون طالب وطالبة خلال عامين، واكتشفنا 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس». وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020، لافتاً إلى تضاعف أعداد مراكز القلب منذ 2016، وارتفاع أعداد مراكز الأورام من 9 إلى 18 خلال 3 سنوات، فيما انخفض وقت الانتظار في العيادات من شهرين ونصف إلى 24 يوماً، وكذلك انخفاض متوسط الانتظار في الطوارئ بنسبة 50%.

وأضاف: «جميع مناطق المملكة بها مراكز لعلاج القلب، وخدمات القسطرة القلبية تضاعفت ثلاث مرات»؛ معتبراً القطاع الخاص شريكاً في تقديم الرعاية الصحية. وتابع: «الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع الصحي الخاص، وبرنامج «أداء الصحة» يهدف إلى تحسين الإجراءات وزيادة الفاعلية». وأوضح وزير الصحة، أن مركز الاتصال (937) يستقبل 40 ألف مكالمة ويقدم 10 آلاف استشارة يومياً، فيما حقق تطبيق «صحة» نجاحاً كبيراً.