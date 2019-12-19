أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بأن تقريرًا أمريكيًا، أشار إلى أن أدلة جديدة وتحليلًا لحطام أسلحة، تظهر أن هجوم منشأتي النفط بالسعودية جاء من الشمال.
وأشارت الوكالة إلى أن التقرير الأمريكي، ”يحدد عددًا من أوجه التشابه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة من إنتاج وتصميم إيران“.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير أمريكي جديد يكشف الجهة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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