تقرير أمريكي جديد يكشف الجهة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بأن تقريرًا أمريكيًا، أشار إلى أن أدلة جديدة وتحليلًا لحطام أسلحة، تظهر أن هجوم منشأتي النفط بالسعودية جاء من الشمال.

وأشارت الوكالة إلى أن التقرير الأمريكي، ”يحدد عددًا من أوجه التشابه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة من إنتاج وتصميم إيران“.