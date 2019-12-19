“هيئة الإعلام المرئي والمسموع”: التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين باللفظ، أو التهديد، أوالتجريح، أو الابتزاز.
جاء ذلك في تغريدة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .
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