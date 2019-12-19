«اليونسكو» تستضيف معرضًا للفنان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم

استضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بمقرها في باريس، معرضًا للفنان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم، تحت عنوان «حروف بدون كلمات»، وذلك على هامش احتفاء المنظمة باليوم العالمي للغة العربية.

وافتتح المعرض المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي؛ بحضور عددٍ من المسؤولين في المنظمة والمهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي.

واحتوى المعرض على 30 لوحة تتكون من الحروف العربية، مكتوبة بألوان وأساليب متعددة، وهو امتداد لمعرض أقيم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الـ10 سبتمبر الماضي على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضح الفنان عثمان الخزيم، أن الخط العربي يُعدّ من الفنون الجاذبة للغربيين ومتذوقي الفن في العالم، الذي يرونه عن طريق لوحات الآيات القرآنية؛ حيث يمثل بالنسبة لهم جمالًا روحانيًا يجذبهم للثقافة البصرية العربية كأي شخص متذوق للفن في العالم.

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وأضاف الخزيم، أن لوحاته دعوة للاستمتاع بجمال الخط أيًا كانت لغته، ومن دون تأثير الكلمة، مثلها مثل الأفلام الصامتة والصور الفوتوغرافية، التي ليس لها وصف بالمعنى، وفي حال وصفها ستفقده جزءًا من جمالها، ومن هنا جاءت تسمية المعرض «حروف بدون كلمات».

وكتب الخزيم في المعرض، الذي أقيم في اليونسكو أسماء الزوار الفرنسيين والأجانب باللغة العربية، وذلك بهدف إبراز جمال الخط العربي بشكل أكبر في أذهان الفرنسيين والأجانب، الأمر الذي لقي إقبالًا وإعجابًا كبيرين.

وعبّر عثمان الخزيم، عن اعتزازه لعرض أعماله في هذا الصرح الدولي المهم؛ كمواطن سعودي وفنان تشكيلي أتيحت له فرصة لتمثيل بلاده في هذا الصرح العالمي.

وأعرب الخزيم، عن شكره لكل من أتاح له هذه الفرصة التي فسحت المجال للفن وللفنانين السعوديين، ورعت الموهبين والمبدعين من شباب وفتيات الوطن، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليّ عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها وتقدمها ورخاءها.