اتفاق مصري- سعودي لتنظيم عملية بيع صكوك الهدي والأضاحي

وقَّعت مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون لتنظيم عملية بيع صكوك الهدي والأضاحي إلى الحجاج المصريين، الذي من خلاله يتم تعظيم الاستفادة من لحوم الهدي لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وسيتم بموجب البروتوكول، وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري والريال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك، التي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدي، من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويقدِّم المشروع أفضل الخدمات للحجاج المصريين، ويمكنهم من الاستفادة من جميع الهدي، التي يتم ذبحها في إطار المشروع، عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي داخل مصر في أكثر من 50 منفذًا موزعة داخل بلادهم.

كما أنها ستتوافر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى وعرفات، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بشؤون الحجاج في مصر، ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.