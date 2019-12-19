رياح مثيرة للأتربة ودرجات حرارة منخفضة على معظم مناطق المملكة.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الجمعة.
كما توقَّعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) تشمل السواحل منها، كما ستكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر ستكون متوسطة الموج.
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