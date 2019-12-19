الحصيني يحذِّر من اشتداد البرد والرياح: نجم المربعانية الثاني يدخل الأجواء الجمعة

أكَّد الباحث في الطقس والأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، دخول النجم الثاني من «المربعانية»- غدًا الجمعة- ومدته 13 يومًا، محذرًا من اشتداد البرد والرياح.

وعرب حسابه الرسمي، قال الحصيني: غدًا الجمعة يوافق دخول النجم الثاني من «المربعانية» القلب.. هو مظنة البرد متى ما تسرب هواء.. أصله قطبي أو سيبيري.. فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.. فيه بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار.. يمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة.. وفيه هجرة الأوز الشتوي.

وأضاف الحصيني في تعليقه على دخول النجم الثاني، قائلًا: يوافق دخوله الشتاء فلكيًا في شمال الأرض؛ بتعامد الشمس على مدار الجد .. فيه برد الانصراف؛ حيث انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال، بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.. يشتد البرد وتشتد الرياح.

وأشار الحصيني، إلى أن العرب تقول (إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب، ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كناية عن شدة البرد)، لافتًا إلى أن «طقس أجازة نهاية الأسبوع تميل للبرودة نهارًا.. باردة جدًا ليلًا على (الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض).