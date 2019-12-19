بالصور.. محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب «حنيشي»

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجمع غفير من الأهالي بجامع قرية الحقاوية، التابعة لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول ربيع بن أحمد عبدالله حنيشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان؛ دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

حضر الصلاة رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.