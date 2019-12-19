النيابة العامة: الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تُسجل في صحيفة السوابق

جدَّدت النيابة العامة تذكيرها، بأن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظامًا.

وأوضحت النيابة العامة، ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة والقوانين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأحكام الصادرة في حق الحدث تسجل في سجل خاص لدى الدار مكان التوقيف ولا تسجل عليه سابقة، وذلك حسب المادة 19 من نظام الأحداث.

يُذكر أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يكون وفقًا للأنظمة، التي تعتبر نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثًا.