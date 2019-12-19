«الربيعة»: إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020.
وأضاف «الربيعة»، في لقائه مع قناة «الإخبارية»، أن وزارة الصحة تسعى لتسهيل تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أن عدد مراكز القلب تضاعف منذ عام 2016.
وتابع أن خدمات القسطرة القلبية تضاعفت ثلاث مرات أيضًا، وأن كل مناطق المملكة تحتوي على مراكز لعلاج القلب، مشيرًا إلى ارتفاع عدد مراكز الأورام من 9 إلى 18 خلال 3 سنوات.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك في تقديم الرعاية الصحية، والوزارة قدمت تسهيلات عديدة له.
وأشار «الربيعة» إلى أن أداء الصحة يهدف إلى تحسين الإجراءات وزيادة الفاعلية، مؤكدًا انخفاض وقت الانتظار في العيادات من شهرين ونصف الشهر إلى 24 يومًا.
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