«الربيعة»: انخفاض كبير في عدد الحالات المعالجة خارج المملكة

أكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الخدمة الصحية في المملكة تطورت بشكل كبير؛ حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الحالات، التي تعالج خارج المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على إيصال الخدمات إلى جميع المناطق، وتغطية النائية منها بمراكز صحية متنقلة.

وعن نجاح مراكز الاتصال وتطبيقات الوزارة، قال «الربيعة» في حواره له مع قناة «الإخبارية»، إن متوسط الانتظار انخفض في الطوارئ بنسبة 50%، مركز الاتصال 937 يستقبل 40 ألف مكالمة يوميًا ويقدم 10 آلاف استشارة خلال الـ24 ساعة، مؤكدًا أن تطبيق «صحة» حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا.

وأضاف وزير الصحة، أن 9 ملايين شخص استخدموا تطبيق «موعد» خلال عام ونصف، مؤكدًا افتتاح 65 مركزًا صحيًا جديدًا العام الماضي؛ لتصبح الخدمات الصحية قريبة من 99% من المواطنين.

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وتابع «الربيعة»، أن الوزارة فحصت 1.36 مليون طالب وطالبة خلال عامين، اكتشفت خلالها 660 حالة فرط حركة، و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس.

من ناحية أخرى، أكَّد «الربيعة» توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لتعزيز الوقاية في المناهج.