382 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات «منتصف العام» بمدارس مكة.. الأحد

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأحد المقبل، أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ، بعد أن أنهت الإدارة جميع الاستعدادات لتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأكَّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة، وفق الخطة المعدة لذلك والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات؛ حيث سيتابع أكثر من 1100 مشرف ومشرفة من تعليم مكة المكرمة سير الاختبارات؛ لضمان انطلاقة ناجحة تتكلل بالتميز والإبداع بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية، ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية.

من جانب آخر، أنهت إدارة التعليم المستمر بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة استعدادها لاستقبال 3248 طالبة في 48 مدرسة ابتدائية و5 مجمعات متوسط وثانوي لأداء اختبارات آمنة.

وعملت الإدارة على إعداد خطتها الإجرائية؛ لتسخير كل الإمكانات من أجل أداء الاختبارات لطالباتها؛ حيث شرعت الإدارة بنشر ثقافة اللائحة الجديدة من خلال إنفوجرافيك توضيحي، ثم عُقدت اجتماعات مع قائدات المدارس والمشرفات، وتلاه عقد ورش عمل للمعلمات عن مواصفات الاختبار الجيد وعقبها تهيئة المدارس لأجواء الاختبارات للطالبات، من خلال المرشدات الطلابيات تحت إشراف مشرفة التوجيه والإرشاد.