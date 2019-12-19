كراني: الشتاء يحل بقوة.. وهواء قطبي بارد جدًا يومي السبت والأحد

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الخميس، تمركز الهواء البارد على معظم مناطق المملكة، خلال يومي 21 و23 ديسمبر.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: وداعًا للخريف.. بعون الله مع نهاية الـ48 ساعة المقبلة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة (بفوة) بين المد والجزر.. لكن بتمركز هواء قطبي بارد جدًا من 21 ـ 23 ديسمبر على (الشرقية، والشمالية الشرقية، والمنطقة الوسطى) وكلما اتجهنا جنوبًا.

وحذَر كراني، من الهواء البارد، خاصة بالنسبة للأطفال ومرضى الرّبو.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم الخميس، مع استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار.

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وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: من المتوقع، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) شاملة السواحل منها.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى غيوم السماء جزئيًّا على جنوب غرب المملكة، مشيرة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.