السعودية اليوم / جامعة القصيم تطلق "مسابقة الخط العربي" بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية



بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، «مسابقة الخط العربي» للموهوبين من طلبة الجامعة في فنّ الخط العربي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية .

وتهدف المسابقة التي تصل جوائزها لـ 12 ألف ريال إلى إتاحة الفرصة للطلبة لعرض إبداعاتهم فـي هـذا الفن المرتبط باللغة العربية ، وبثّ روح التنافـس الشريف، وتشجعهم على ترسـيخ القيـم والأخلاق الإيجابية لـدى الجتمع من خلال النصـوص المقترحة، التي تسهم في تهذيب السلوك وتقويم النفـس كالنصوص القرآنية والأحاديث والشعر المرتبط بموضوع المسـابقة.

// انتهى //

22:19ت م

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