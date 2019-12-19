السعودية اليوم / أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود



جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية التي أقيمت خلال الفترة من 18-22/ 4/ 1441هـ .

وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن الدورتين عقدتا على مدار خمسة أيام ، بتوجيه من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي ، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملات، و رفع مستوى الجودة في الآداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية .

وشارك في الدورتين عدد من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية ، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، والسلامة البرية ، والسلامة البحرية ، والبحث والإنقاذ الشاطئي ، والكوارث والطوارئ، والأمن البيئي، والإسعافات الأولية .

// انتهى //

22:01ت م

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