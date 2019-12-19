السعودية اليوم / محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد "حنيشي"



صبيا ٢٢ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٩م واس

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجمع غفير من الأهالي بجامع قرية الحقاوية التابعة لمركز قوز الجعافرة في محافظة صبيا عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على الرقيب أول ربيع بن أحمد عبدالله حنيشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

حضر الصلاة رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

// انتهى//

21:34ت م

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