السعودية اليوم / جولات رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية بالطائف



الطائف 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

ضبطت الفرق المسائية بالإدارة العامة للأسواق ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف 36 مخالفة صحية وذلك خلال جولاتها الميدانية على المقاصف ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والمطاعم والمنشآت الغذائية.

وأوضحت وكالة الخدمات بأمانة الطائف أن الفرق الرقابية لمتابعة الأنشطة الغذائية والتزامها بالاشتراطات الصحية ضبطت عدة مخالفات منها سوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى أماكن التحضير، وإذابة المجمدات بشكل غير صحي، مع استخدام أواني وأدوات غير صالحة لإعداد الأطعمة والوجبات، بالإضافة إلى منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد.

ويأتي تكثيف الجولات الرقابية بهدف إخضاع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للرقابة المستمرة، ضمن جولات صباحية ومسائية لمراقبي الفروع البلدية والإدارات الإشرافية، ومتابعة أسواق النفع العام وإزالة المباسط العشوائية وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين.

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21:32ت م

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