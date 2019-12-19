السعودية اليوم / "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي".. محاضرة بتعليم الجوف



سكاكا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي "بنين" اليوم ، محاضرة بعنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي "، قدمها وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف الدكتور أحمد بن موسى السياط.

وبين مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة البيان النبوي وأقدم اللغات السامية التي استوعبت شعر العرب ونثرهم، واليوم تستوعب المتغيرات المعرفية والعلمية والتقنية، مؤكداً أهمية الاحتفاء باللغة بوصفها سلوكاً دائماً في حياتنا العلمية والعملية وأن نوظف الذكاء الاصطناعي في خدمتها حفاظاً عليها واعتزازاً بها.

من جهته عرف السياط الذكاء الاصطناعي أنه علم يبحث في تطبيقات علوم الحاسب وتعلم الآلة والتعلم العميق على جميع فروع المعرفة الإنسانية، مبينًا أن علوم الذكاء الاصطناعي ساهمت بتعلم الآلة والتعلم العميق في تطبيقات عديدة وشتى، ولاسيما في مجال معالجة اللغات الطبيعية "اللغة العربية" على مستوى كبير من الاهتمام والتطبيق للمساهمة في خدمة البشرية في التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات بيسر وسهولة فاعلية.

// انتهى //

20:59ت م

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