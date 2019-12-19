

باماكو 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أوقف الجيش المالي اليوم، عنصرًا إرهابيًا مسؤولًا عن زراعة الألغام والمتفجرات بين مدينتي جاو وهومبوري.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة المالية بأن الإرهابي الذي أوقف في منطقة موبتي وسط البلاد كان مطلوبًا لدى السلطات، وهو المسؤول عن زراعة الألغام والمتفجرات بين مدينتي جاو وهومبوري، وأنه قُبض عليه في سوق للمواشي.

// انتهى //

20:27ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش المالي يوقف عنصرًا إرهابيا مسؤولا عن زرع الألغام والمتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.