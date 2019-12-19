

القاهرة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية، التي ترأس اجتماعها اليوم وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، وبحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة.

وأوضح مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن السفير إسماعيل شرقي، في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجلسة الختامية أن الاجتماعات ناقشت عددًا من القضايا منها جهود الاتحاد الأفريقي بشأن إسكات البنادق والأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020م، وعقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة، إضافة إلى مبادرة مصر لخارطة طريق القاهرة لتطوير آداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطي الأفريقي.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، في كلمته، عن تطلعه إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للاجتماع والتوسع في الشراكات الإستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب القارة كافة.

وطالب وزير الدفاع المصري باعتماد خارطة طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام بوصفها نواة لموقف أفريقي موحد فيما يتصل بعمليات حفظ السلام الأممية في ظل إعادة الهيكلة الجارية.

// انتهى //

20:27ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام أعمال لجنة الدفاع والأمن والسلامة الأفريقية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.