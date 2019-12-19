السعودية اليوم / اليمن والصين تبحثان التعاون بينهما في مجال رعاية المرأة



عدن 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، إمكانية إسهام الصين في دعم الإستراتيجية الوطنية للمرأة.

وناقش الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، ضرورة تقديم الحماية للمرأة، وتنميتها وتأهيلها ودعم البرامج والمشروعات التي تسهم تعزيز دورها في المجتمع، ومساندة الجهود الحكومية الشرعية في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة اليمنية إلى أهمية دعم الأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة وتقديم التدريب والتأهيل للمرأة في عدد من المجالات للاستفادة منها في الحياة المجتمعية، وتنشيط الاتفاقيات الخاصة بالشوؤن الاجتماعية والعمل بين الجانب اليمني والصيني.

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20:14ت م

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