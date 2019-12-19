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أطول ليل وأقصر نهار في السنة غدًا الجمعة
خلال العام الجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن غدًا الجمعة سيشهد أطول ليل وأقصر نهار خلال العام الجاري.
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الجمعة41/4/23هـ يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية هو القلب مدته ١٣ يومًا هو مظنة البرد متى ما تسرب هواء أصله قطبي أو سيبيري”.
وأضاف: “فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل فيه بداية غرس العنب وتقلم فيها الأشجار يمكن زراعة بعض الحبوب”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( مكة المكرمة، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة.
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