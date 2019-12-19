شاهد بالصور.. جموع غفيرة تودع الشهيد البارقي

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أدت جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة بارق عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عمر عبدالله علي نشبان البارقي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

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وتقدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي المصلين والذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

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