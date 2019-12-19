المصادقة على القوائم المالية لهيئة الصحفيين السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين أمس اجتماعا لجمعيتها العمومية بحضور أعضاء الجمعية المجددين لعضويتهم أصالة ونيابة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك بأعضاء الجمعية العمومية واستعرض أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة الحالي خلال العام الماضي، وأبرزها ما تحقق من نجاح لمنتدى الإعلام السعودي، وأعرب عن شكره لوزير الإعلام تركي الشبانة على دعمه وإسناده لأعمال وأنشطة الهيئة، ورحب بممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وشكره على تعاونه مع الهيئة.

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وأكد ضرورة تجديد الإعلاميين لعضويتهم في الهيئة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم ممارسة الصحفي لعمله قبل حصوله على عضوية الهيئة.

وصادق الحضور خلال الاجتماع على القوائم المالية عن العام المالي 2018م، وتفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستمرار مع مراقب الحسابات الحالي أو البحث عن بديل لهم من تقدير المجلس للأتعاب، كما تم تفويض مجلس الإدارة باستثمار موجودات الهيئة بما لا يزيد عن 70% من الأصول أو الموجودات النقدية في البنك.

ثم فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية، وتركزت المداخلات على ضرورة تنشيط أوجه الاستثمار المختلفة ومنها استثمار المبنى وموقعه المتميز، وأبدى عدد من الأعضاء استعدادهم للمشاركة مع لجنة الاستثمار لتنشيط موارد الهيئة. ورحب نائب المجلس الدكتور فهد العقران بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن، متمنيا أن يركز المجلس في الفترة المتبقية على موضوعات الاستثمار.

وقدم الحضور عددا من المقترحات تتعلق بدعم الممارسات الإعلامية المتميزة، وتفعيل الموقع الالكتروني.