أستراليا تكسر الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كسرت أستراليا الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بواقع درجة مئوية.
وقال مكتب الأرصاد إن درجة الحرارة في أنحاء البلاد سجلت 9ر41 درجة مئوية أمس الأول، متجاوزة الرقم الذي جرى تسجيله أمس الثلاثاء وبلغ 9ر40 درجة مئوية.
يشار إلى أنه قبل ذلك سجلت أستراليا أعلى درجة حرارة في يناير 2013، وبلغت 3ر40 درجة مئوية.
وتواجه أستراليا موجة حرارة استثنائية هذا الأسبوع، من المتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه مناطق في البلاد جفافا حادا وحرائق غابات واسعة النطاق.
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