اعتقال صينيين حاولا تهريب رضيع فيتنامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي اعتقلت السلطات الفيتنامية صينيين بعد محاولتهما تهريب رضيع فيتنامي يبلغ من العمر 15 يوما عبر الحدود بين فيتنام والصين. وقال مسؤول أمني إنه جرى القبض على لي باو سون (43 عاما)، وفونج نجوي (39عاما) أثناء قيادتهما سيارة ومعهما الرضيع عبر إقليم قوانج نينه المتاخم للصين. وأوضح المسؤول عن البوابة الحدودية أن اعتقال مهربي البشر الاثنين يأتي في إطار تحقيق جار الآن، وأضاف «الصينيان يزعمان أن الرضيع فيتنامي، وجرى شراؤه من سيدة تدعى لي نجوك هيو مقابل 21416 دولارا». واعترفت هيو بأنها حصلت على 12080 دولارا للعمل كأم بديلة.



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