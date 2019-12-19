أمريكية تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات للحصول على مزايا قدامى المحاربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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احتفظت سيدة أمريكية بجثة زوجها المتوفى في ثلاجة عشر سنوات لتجمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى المحاربين.
وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية يوتا إنه عثر على الزوجة ميتة في شقتها 22 نوفمبر بعدما تغيبت عن الأنظار أياما عدة، وعثرت الشرطة بعدها على جثة الزوج في الثلاجة.
وتعتقد السلطات أن الرجل ربما توفي جراء إصابته بمرض بين فبراير ومارس 2009.
وعثر المحققون على رسالة يعتقدون أن الرجل قد كتبها، وهي بتاريخ 1 ديسمبر 2008، يعلن فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته، وبدا أن المرأة ظلت تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد وفاته. وذكرت الشرطة أن مجموع ما حصلت عليه المرأة ربما يصل إلى 177 ألف دولار.
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