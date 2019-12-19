اخبار السعوديه

أمريكية تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات للحصول على مزايا قدامى المحاربين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

احتفظت سيدة أمريكية بجثة زوجها المتوفى في ثلاجة عشر سنوات لتجمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى المحاربين.

Advertisements

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية يوتا إنه عثر على الزوجة ميتة في شقتها 22 نوفمبر بعدما تغيبت عن الأنظار أياما عدة، وعثرت الشرطة بعدها على جثة الزوج في الثلاجة.

وتعتقد السلطات أن الرجل ربما توفي جراء إصابته بمرض بين فبراير ومارس 2009.

وعثر المحققون على رسالة يعتقدون أن الرجل قد كتبها، وهي بتاريخ 1 ديسمبر 2008، يعلن فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته، وبدا أن المرأة ظلت تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد وفاته. وذكرت الشرطة أن مجموع ما حصلت عليه المرأة ربما يصل إلى 177 ألف دولار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكية تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات للحصول على مزايا قدامى المحاربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا