سعوديان يفوزان بجائزتين في الابتكار والبحث العلمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل باحثان سعوديان بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على جائزتي الابتكار والبحث العلمي من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي 2019.

وفاز الباحث في معهد بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد عسيري بجائزة الابتكار، نظير اختراعه جهازا ضوضائيا رقميا عالي التردد، يهدف لإنتاج إشارات ضوضائية رقمية «شاوا» باستخدام خطوط كعب الإرسال الرقمية، التي تمتاز بالدقة وعدم تأثرها بالحرارة، وانخفاض تكلفتها الاقتصادية وسهولة تطبيقها.

في حين فاز بجائزة الباحثين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي المهندس علاء بادخن عن بحثه الخاص ببناء شبكة حوسبية طرفية لانترنت الأشياء، تهدف إلى تمكين نقاط شبكية ذكية تستخدم تقنية الحوسبة الطرفية.