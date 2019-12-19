«إثراء» يطور مهارات الاستكشاف لدى الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» خلال الفترة من 23 ديسمبر الحالي إلى 6 يناير المقبل فعاليات مخيم «إثراء الشتوي» في الظهران تحت شعار «عالم تحت المجهر»، الهادف إلى تطوير مهارات الملاحظة والتحليل والاستكشاف لدى الأطفال، إلى جانب دفعهم بأسلوب علمي مشوق نحو البحث وطرح الأسئلة وبناء قدراتهم الذهنية، وذلك عبر أربعة مسارات متنوعة، ويستهدف المخيم الأطفال من بنين وبنات ابتداء من عمر 4 إلى 15 سنة.

وأوضحت مشرفة برامج الأطفال والعائلات في «إثراء» لجين أباحسين أن مخيم إثراء الشتوي يأتي مختلفا هذا العام بمساراته الأربعة.