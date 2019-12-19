الإنتر يلاحق اليوفي في صدارة الدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتطلع فريق إنتر ميلان لملاحقة فريق يوفنتوس المتصدر، عندما يستضيف فريق جنوه غدا، في المرحلة الـ17 للدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تعقبها فترة الراحة الشتوية لمدة أسبوعين.

وهزم يوفنتوس سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفضل الهدفين الرائعين اللذين سجلهما باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو. ويختتم يوفنتوس عام 2019 بمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بعد غد.