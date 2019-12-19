السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
يتطلع فريق إنتر ميلان لملاحقة فريق يوفنتوس المتصدر، عندما يستضيف فريق جنوه غدا، في المرحلة الـ17 للدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تعقبها فترة الراحة الشتوية لمدة أسبوعين.
وهزم يوفنتوس سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفضل الهدفين الرائعين اللذين سجلهما باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو. ويختتم يوفنتوس عام 2019 بمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بعد غد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتر يلاحق اليوفي في صدارة الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.