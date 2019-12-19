إيران تقطع الانترنت خشية تجدد المظاهرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عادت السلطات الإيرانية إلى قطع الانترنت مجددا في عدد من المناطق أمس، تحسبا لتجدد الاحتجاجات التي كانت انطلقت منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار الوقود.
وذكرت إذاعة «فردا» الناطقة بالفارسية من براغ، أن محافظات طهران وأصفهان ومناطق في شمال إيران وبعض المناطق المركزية شهدت قطعا وخللا في الانترنت بشكل غير منتظم منذ وقت مبكر أمس، كما أشارت إلى أنه لا يعرف مدى اتساع رقعة قطع الانترنت حتى الآن في محافظات إيران.
في المقابل، نقلت وكالة «إيسنا» عن شركة الاتصالات الإيرانية قولها إن الخلل بدأ صباحا وعزت السبب إلى قطع الخطوط الأوروبية للانترنت نحو إيران.
وتأتي تلك الخطوة بينما أعلن أبوالحسن فيروز أبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني في إيران، مطلع الأسبوع الحالي، أن المجلس أعطى وزير الاتصالات الإيراني مهلة ثلاثة أسابيع «كفرصة لتقديم خطة تكميلية لشبكة المعلومات الوطنية» التي تريدها إيران بديلا عن الانترنت العالمية.
وتعمل السلطات الإيرانية على حل نهائي للانترنت والسيطرة على المواقع وشبكات التواصل عقب خطة قطع الانترنت التي جربتها خلال احتجاجات نوفمبر الماضي للتعتيم على القمع الدموي وقتل المتظاهرين السلميين.
يذكر أن فيروز أبادي، موضوع على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب دوره في القمع والحجب والتعتيم ومنع حرية تداول المعلومات مع مسؤولين آخرين، بينهم مسؤولو هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزير الاتصالات.
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