«تصفية» تجيز مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» أمس عن إجازة كامل مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، التي بلغت مساحتها أكثر من 10.2 ملايين م2.

جاء هذا بعد أن أعلنت اللجنة أخيرا عن صدور الأمر السامي الكريم بفرز وإجازة جزء من مساحة الأرض والتوجيه بدراسة المساحة المتبقية، التي تمت إجازتها بالكامل أمس.

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر أن مساهمة جوهرة المطار من المساهمات المتعثرة التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 2,000 مساهم، وبرأسمال قارب نصف مليار ريال.

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وتعمل «تصفية» الآن على حصر المساهمين تمهيدا لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين فيها بأسرع وقت وأفضل عائد، وفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وقال «الشويعر» إن اللجنة تمكنت منذ إنشائها من استعادة ما يقارب من 8 مليارات ريال لأكثر من 35 ألف مساهم.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية «تصفية» تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

مساهمة جوهرة المطار بالدمام