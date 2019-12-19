وظائف هندسية وإدارية في الشؤون الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة، وسوف يكون التقديم على هذه الوظائف اعتبارا من 29 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام فقط. ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف لزيارة موقعها على الرابط الالكتروني.



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